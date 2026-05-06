24 Horas Edición Central

06/05/2026

Hombre arriesga su vida para rescatar a perrita y conmueve en redes sociales

Eder Morán se convirtió en héroe tras lanzarse para salvar a “Pelusa”, una perrita que quedó atrapada en lo alto de una vivienda en El Agustino.



Un acto de valentía se volvió viral en El Agustino luego de que un hombre arriesgara su vida para rescatar a una perrita que quedó atrapada en lo alto de una vivienda. El heroico momento fue captado por cámaras de seguridad y rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

El protagonista es Eder Morán, quien no dudó en correr y lanzarse para salvar a “Pelusa”, la mascota de sus sobrinos, después de que un fuerte ruido la asustara y provocara que terminara en peligro sobre una tabla en el tercer piso de la casa.

Familiares y vecinos destacaron la rápida reacción de Eder, mientras cientos de usuarios en internet lo felicitaron por su noble acción. El hombre aseguró sentirse emocionado por los mensajes de cariño y afirmó que cualquier persona habría hecho lo mismo para salvar una vida.

Afortunadamente, “Pelusa”, una perrita de siete años, resultó con golpes leves y ya se encuentra sana y salva junto a su familia. Eder también salió ileso y aseguró que volvería a ayudar sin pensarlo si algún ser vivo estuviera en peligro.


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