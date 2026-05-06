La música suena bajo amenazas: artistas continúan siendo víctimas de extorsiones

La extorsión continúa golpeando al sector artístico en el país. A pesar de la reciente desarticulación de una peligrosa banda criminal dedicada al cobro de cupos, empresarios de espectáculos, músicos y promotores de eventos aseguran que las amenazas y exigencias económicas no se han detenido, especialmente en regiones del norte del Perú.

Walter Dolorier, presidente de la Sociedad de Empresarios Artísticos del Perú, advirtió que muchos organizadores de eventos todavía pagan dinero a bandas criminales por temor a represalias. Según explicó, los delincuentes exigen porcentajes de las ganancias de conciertos y espectáculos, además de pagos directos bajo amenazas constantes. “Quieren ser socios tuyos y si no accedes te llaman porque siempre te tienen ubicado”, señaló.

Dolorier también reveló que la violencia contra el sector ha dejado varias víctimas mortales en los últimos meses. Indicó que al menos seis personas vinculadas al rubro de espectáculos y discotecas fueron asesinadas recientemente, entre ellas promotores y empresarios. Uno de los casos más recientes fue el asesinato del promotor de eventos Jhon Leyva, ocurrido hace apenas un mes en la puerta de un local.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ante el incremento de la inseguridad, los empresarios han optado por reforzar sus medidas de protección. Algunos organizadores contratan policías en retiro, personal de seguridad privada e incluso chalecos antibalas para artistas y trabajadores durante los eventos. Mientras tanto, el sector exige mayores garantías y acciones concretas de las autoridades para frenar las extorsiones que mantienen bajo amenaza al mundo del espectáculo.