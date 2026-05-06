Alarma en colegio: lanzan amenaza durante reunión virtual de padres

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en un colegio privado del Cercado de Lima luego de que, durante una reunión virtual de padres de familia, aparecieran mensajes amenazantes que advertían sobre un presunto tiroteo en el plantel. El contenido intimidante causó alarma inmediata entre docentes, padres y estudiantes, debido al contexto de creciente inseguridad que atraviesa el país.

Entre los mensajes difundidos se leía: “Habrá tiroteo este jueves a las 12 p. m. Ya saben, causa, no vayan”, además de amenazas dirigidas a profesores para exigir pagos semanales bajo advertencia de violencia. La situación generó zozobra en la comunidad educativa, especialmente porque el mensaje incluía fecha y hora de un supuesto ataque.

Sin embargo, tras realizar un rastreo del usuario identificado como “Hacker1230”, la institución educativa descartó que se tratara de un caso de extorsión real. En un comunicado, el colegio informó que los responsables serían dos estudiantes de secundaria ya identificados, quienes habrían participado en un reto viral que circula en otros países como Argentina y Bolivia.

PADRES ESTÁN PREOCUPADOS

Pese a que la Policía Nacional aseguró que los mensajes no representaban una amenaza real, el incidente dejó preocupación entre los padres de familia, quienes pidieron mayor vigilancia sobre el contenido que consumen los menores en redes sociales. El colegio indicó además que ya aplicó medidas disciplinarias definitivas contra los estudiantes involucrados en la difusión de las amenazas.