Carabayllo: padre es baleado por sicario cuando recogía a su hijo del colegio

Momentos de terror se vivieron en el distrito de Carabayllo luego de que un hombre fuera atacado a balazos por un sicario cuando recogía a su menor hijo del colegio. El violento hecho ocurrió en plena vía pública y fue captado por cámaras de seguridad de la zona, generando alarma entre vecinos y padres de familia.

Las imágenes muestran el instante en que un sujeto desciende de una motocicleta y dispara en reiteradas ocasiones contra la víctima. Según información policial, el atacante realizó al menos ocho disparos antes de huir rápidamente del lugar junto a su cómplice, quien lo esperaba a bordo del vehículo.

La víctima fue identificada como Edher Santos, alias de “Pichón”. De acuerdo con las primeras investigaciones, estaría vinculado a la organización criminal liderada por Adam Smith Lucano, alias “Jorobado”, y sería el brazo financiero de la banda. Se sospecha que el atentado habría sido ordenado por alias “Loco Jhoy”.

INVESTIGAN ATENTADO

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se informó que la esposa de Edher Santos fue asesinada el año pasado mientras conducía una motocicleta por una calle del distrito de Comas, hecho que también es investigado por las autoridades.