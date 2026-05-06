Reportan 144 casos de virus Coxsackie en 35 colegios de Lima Metropolitana

Marcos Tupayachi, director regional de Educación de Lima Metropolitana, informó que se han reportado 144 casos del virus Coxsackie en Lima Metropolitana, enfermedad conocida también como “mano, pie y boca”.

Asimismo, detalló que los casos están distribuidos en al menos 35 instituciones educativas. Según el reporte, en promedio se han detectado contagios en dos aulas por colegio y, en cada salón, entre dos y tres estudiantes afectados.

“Como parte de esta campaña estamos monitoreando permanentemente cuántos casos hay. El virus es altamente contagioso, se recomienda aislar a los niños y, tras siete días, pueden retornar a las aulas”, indicó.

CIFRAS A NIVEL NACIONAL

Por su parte, César Munayco, director nacional del Centro Nacional de Epidemiología, informó que se trata de una enfermedad estacional y que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se vienen articulando acciones para reducir el riesgo de infección en las instituciones educativas.

“A nivel nacional se han registrado alrededor de 80 colegios. Esta cifra se va actualizando, eso significa que son entre 300 y 400 alumnos afectados, principalmente niños de primaria e inicial”, sostuvo.