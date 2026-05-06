Machu Picchu: boletos se agotan y generan largas colas

Los boletos presenciales para ingresar a Machu Picchu este jueves 7 de mayo se agotaron en pocas horas en Machupicchu Pueblo, en medio de largas colas de turistas que buscaban asegurar un cupo de último momento. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que los 1,000 tickets habilitados para la venta física fueron vendidos en su totalidad, reflejando la alta demanda que mantiene el principal destino turístico del país.

Desde la madrugada, decenas de visitantes nacionales y extranjeros se concentraron en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo, donde se realiza la venta diaria de entradas. La alta afluencia generó extensas filas y evidenció, una vez más, la fuerte presión sobre el sistema de acceso a la ciudadela inca durante la temporada de mayor flujo turístico.

Actualmente, el Ministerio de Cultura mantiene un esquema mixto de venta que incluye 1,000 boletos presenciales diarios como complemento al sistema digital. Sin embargo, esta modalidad continúa mostrando limitaciones, ya que muchos turistas dependen de esta opción tras no conseguir entradas en línea, lo que provoca aglomeraciones y una intensa competencia por los cupos disponibles.

AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD

El nuevo agotamiento de boletos confirma que Machu Picchu opera al límite de su capacidad en periodos de alta demanda. La situación reabre el debate sobre la necesidad de mejorar la gestión del acceso al santuario, en un contexto donde el equilibrio entre conservación, control y turismo sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades.