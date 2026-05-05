Joven cosmiatra muere tras 22 días internada: principal sospechoso está prófugo

La joven cosmiatra Yajaira Sígueñas falleció tras permanecer 22 días luchando por su vida, luego de haber sido apuñalada y quemada en un violento ataque ocurrido en el distrito de Surquillo. El principal sospechoso es su expareja, Luis Andrés Flores Julca, quien actualmente se encuentra en calidad de prófugo.

Según información de la familia, la víctima sufrió múltiples cortes y quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo, heridas que finalmente le causaron la muerte. El ataque se produjo en la habitación que alquilaba en un hospedaje, donde el agresor habría ingresado por la fuerza tras no aceptar el fin de la relación.

Cámaras de seguridad registraron que la joven ingresó a su vivienda la noche del 11 de abril. Horas después, se observa la llegada de su expareja. De acuerdo con testimonios de sus familiares, el sujeto habría irrumpido violentamente, atacándola con un arma blanca y provocando un incendio dentro del inmueble.

CON ORDEN DE DETENCIÓN

Los familiares de la víctima piden justicia y la pronta captura del sospechoso, quien cuenta con orden de detención por feminicidio. En tanto, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la ministra Edith Pariona solicitó al titular del Interior, José Zapata, incluir al presunto agresor en la lista de los más buscados.