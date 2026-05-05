24 Horas Edición Medio Día

05/05/2026

Denuncian robo de encomienda valorizada en más de S/40 mil en empresa de transporte

Un empresario denunció que delincuentes suplantaron su identidad para retirar equipos médicos enviados desde Huancayo a Lima, evidenciando presuntas fallas en los protocolos de seguridad de la empresa



Un joven empresario del rubro oftalmológico denunció el robo de una encomienda valorizada en más de 40 mil soles, enviada desde Huancayo hacia Lima a través de una reconocida empresa de transporte. Según su testimonio, delincuentes habrían accedido a sus datos personales para suplantar su identidad y retirar los equipos sin levantar sospechas.

Al acudir a recoger el envío, la víctima se enteró de que otra persona ya había retirado la encomienda. Además, detectó inconsistencias en la información brindada por el personal y en los registros de la guía, lo que refuerza sus sospechas sobre una posible filtración interna.

El afectado ya presentó la denuncia correspondiente y anunció que seguirá acciones legales, mientras la empresa involucrada aseguró que iniciará investigaciones para determinar responsabilidades en este caso.


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