Comas: niña de dos años cae desde el octavo piso de un condominio

Una niña de apenas dos años protagonizó un grave accidente tras caer desde el octavo piso de un condominio ubicado en el distrito de Comas. El hecho ocurrió la noche del lunes 4 de mayo en el conjunto residencial Las Acacias, generando gran conmoción entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar, la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela mientras sus padres trabajaban. En un descuido, la niña arrojó su peluche por la ventana de la cocina y, al intentar recuperarlo, trepó y cayó al vacío desde gran altura.

Fueron los vecinos del condominio quienes reaccionaron de inmediato y auxiliaron a la menor tras el impacto. Posteriormente, fue trasladada de emergencia al Hospital Sabogal, donde recibe atención médica especializada.

SU ESTADO DE SALUD

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la niña. Las autoridades vienen investigando las circunstancias del accidente, mientras reiteran el llamado a reforzar las medidas de seguridad en viviendas con menores de edad para evitar este tipo de tragedias.