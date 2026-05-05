Tumbes: alarma por sismo de magnitud 5.0 en Zorritos

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la mañana de este martes la zona norte del Perú, con epicentro ubicado a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes. El evento fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Nacional de Sismología (CENSIS) y se registró a las 10:58 a. m., alcanzando una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli.

De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 55 kilómetros, lo que contribuyó a que la energía se disipara antes de llegar a la superficie, reduciendo así su impacto. En Zorritos, el sismo fue percibido por la población, generando leves movimientos de objetos en interiores, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

Las autoridades señalaron que la región de Tumbes forma parte de una de las zonas sísmicamente más activas del país, debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Esta dinámica geológica provoca una constante liberación de energía en forma de sismos, algunos de los cuales pueden alcanzar magnitudes moderadas como la registrada este martes.

NO HAY RÉPLICAS

El IGP indicó que no se han emitido alertas de tsunami ni se han registrado réplicas significativas tras el evento. Asimismo, las autoridades reiteraron la importancia de que la población esté preparada ante este tipo de emergencias, recomendando contar con una mochila de emergencia equipada con artículos básicos para afrontar las primeras horas posteriores a un sismo.