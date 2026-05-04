Asesinan a empresario ferretero en SJL dentro de centro comercial

El empresario ferretero Antonio Maras, de 60 años, fue asesinado a balazos dentro de un centro comercial en San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió al interior del Multiplaza, donde la víctima se encontraba hablando por teléfono cuando un sujeto encapuchado se le acercó y le disparó directamente en la cabeza.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor realiza dos disparos a quemarropa y luego huye rápidamente del lugar, llevándose el celular de la víctima. En la escena del crimen quedaron los casquillos de bala, mientras la Policía llegó para iniciar las diligencias correspondientes.

Familiares de la víctima señalaron que el empresario venía siendo extorsionado desde hace algún tiempo, e incluso habría recibido amenazas previas en su vivienda. Pese a ello, indicaron que era una persona reservada que confiaba en poder superar la situación.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con el responsable, mientras los familiares exigen justicia. Este nuevo crimen vuelve a poner en evidencia el avance de la inseguridad en la capital, especialmente en zonas comerciales y de alto tránsito.