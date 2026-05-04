PNP reporta reducción de homicidios en 2026 frente al 2025

A pocos días de cumplirse el quinto mes del año, diversos homicidios han generado conmoción en distintas regiones del país. En Cusco, un hombre fue hallado descuartizado, mientras que en Cañete se reportó el asesinato de un obrero. En San Miguel, un hombre fue acribillado dentro de su vehículo, y en Callao un profesor de artes marciales fue víctima de homicidio.

CIFRAS

En medio de estos hechos, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los homicidios han disminuido en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Según datos oficiales, los casos pasaron de 1064, registrados entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2025, a 869 en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 3 de mayo de 2026, lo que representa una reducción de 195 casos, equivalente al 18.33 %.

Por su parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones reportó 708 homicidios hasta el 3 de mayo de 2026, frente a los 921 casos contabilizados hasta fines de mayo de 2025. Asimismo, el portal GPS, basado en datos de SINADEF, indicó que hasta marzo de este año se registraron 521 homicidios, lo que representa una disminución del 8.4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con SINADEF, las regiones con mayor número de homicidios en lo que va de 2026 son Lima, con 278 casos, seguida de La Libertad, con 68, y Callao, con 65. Si bien las cifras muestran una tendencia a la baja, especialistas advierten que la situación de seguridad ciudadana continúa siendo crítica en comparación con años anteriores.