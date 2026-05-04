"Los Herederos del Tren": así operaba banda que secuestraba y enviaba videos a familiares para exigir dinero

La policía indicó que los integrantes de esta presunta red delictiva seleccionaban a sus víctimas en distintos rubros, como dueños de billares, bodegas y empresas de transporte.

Un operativo policial permitió el rescate de un empresario, dueño de un billar en Lima Este, quien permanecía secuestrado en un inmueble ubicado en el distrito de El Agustino. En el lugar, agentes encontraron evidencias como manchas de sangre en las paredes y prendas de vestir.

De acuerdo con las investigaciones, las imágenes enviadas a los familiares del secuestrado coincidían con el espacio donde fue hallado, el cual habría sido acondicionado para grabar videos que luego eran utilizados como parte de las amenazas. Las autoridades informaron que este inmueble sería una de las guaridas utilizadas por la organización criminal conocida como "Los Herederos del Tren".

Según la Policía, los secuestradores exigían el pago de 7 mil soles para la liberación de la víctima, de nacionalidad dominicana. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que se trató de un “secuestro atípico”, en el que las exigencias económicas eran realizadas a través de aplicaciones de mensajería.

CAE ALIAS "CHAMO"

Con información de inteligencia, agentes lograron la captura de alias “Chamo” y sus presuntos cómplices, entre ellos un menor de edad. La Policía indicó que los integrantes de esta presunta red delictiva seleccionaban a sus víctimas en distintos rubros, como dueños de billares, bodegas y empresas de transporte.

Asimismo, se informó que los detenidos cumplían roles específicos, incluyendo el ingreso a establecimientos bajo la apariencia de ofrecer servicios, con el objetivo de obtener información y facilitar los actos delictivos.