Velan restos de empresario asesinado en SMP: familia exige justicia

En medio de escenas de dolor, familiares y vecinos velan los restos de Jaime Armando Sosa Rebolledo, empresario textil asesinado la madrugada del domingo en San Martín de Porres. El crimen ocurrió cuando la víctima fue perseguida por al menos cinco sujetos desde un parque hasta la avenida San Germán, donde finalmente fue atacado.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, los agresores lo interceptaron y lo golpearon brutalmente hasta dejarlo sin vida. El hecho ha generado indignación entre los residentes de la zona, quienes aseguran que la inseguridad sigue cobrando víctimas inocentes.

La familia del empresario exige justicia y pide que el caso no quede impune. Sus seres queridos lo describen como una persona trabajadora, amable y que no tenía problemas con nadie, por lo que no comprenden el motivo del ataque.

Vecinos también expresaron su consternación por lo ocurrido y demandaron mayor seguridad en el distrito. Esperan que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables, utilizando las imágenes de las cámaras como pieza clave en la investigación.