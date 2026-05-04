“Los Baturris” detrás de ataque incendiario contra panadería en La Perla

Un violento ataque se registró en una panadería del distrito de La Perla, en el Callao, donde un sujeto incendió parte del local mientras atendía con normalidad. El hecho, ocurrido durante el fin de semana, generó alarma entre los vecinos y clientes que se encontraban en el interior, incluyendo una menor de edad que presenció la escena.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el individuo rocía un líquido inflamable sobre las vitrinas y prende fuego, provocando un incendio dentro del establecimiento. En las imágenes también se observa a los trabajadores y clientes en estado de shock ante lo ocurrido.

Tras el ataque, el delincuente dejó una carta extorsiva en la que exige a los propietarios comunicarse con “Los Baturris”, una banda criminal que, según el mensaje, habría retomado el cobro de cupos en la zona. Este hecho refuerza el temor de los comerciantes ante el regreso de organizaciones delictivas.

La Policía llegó al lugar y mantiene resguardo en el local, que permanece cerrado mientras se realizan las investigaciones. Los propietarios, junto a su abogado, ya presentaron la denuncia correspondiente, y se espera que las imágenes de seguridad permitan identificar y capturar al responsable de este atentado.