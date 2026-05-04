"Pequeño J": periodista explica el proceso que enfrentará acusado de triple crimen en Argentina

El periodista argentino Leonardo Godoy dio a conocer los pasos que seguirá la justicia de Argentina tras la extradición desde Perú de Tony Jansen Valverde Victoriano, quien es investigado como presunto autor intelectual del triple homicidio de tres jóvenes ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con Godoy, el caso fue inicialmente abordado por los tribunales ordinarios; sin embargo, al surgir indicios de una presunta trama vinculada al narcotráfico, la investigación pasó a la justicia federal, que actualmente tiene a su cargo el proceso.

El periodista explicó que el investigado será recluido en una prisión federal, desde donde deberá prestar su primera declaración ante un juez federal. Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que el acusado opte por guardar silencio.

PENAS SEVERAS

En cuanto a las posibles sanciones, Godoy indicó que en Argentina el feminicidio es considerado un agravante en casos de asesinato, lo que podría derivar en penas más severas. En ese contexto, no se descarta que tanto los autores materiales como intelectuales enfrenten una eventual condena a prisión perpetua.

Finalmente, precisó que, hasta el momento, hay 11 personas detenidas en el marco de esta investigación, mientras las autoridades continúan evaluando si los implicados formarían parte de una organización criminal.