Callao: extorsionadores atentan contra panadería en La Perla

El negocio fue atacado tras amenazas previas contra su propietario. Policía analiza imágenes de cámaras para dar con los responsables.

Un atentado con explosivos se registró en La Perla, en el Callao, donde desconocidos detonaron un artefacto en la entrada de la panadería Kenko's, ubicada en la cuadra nueve del jirón Túpac Amaru. El hecho generó gran alarma entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar la fuerte explosión.

El impacto provocó serios daños en la infraestructura del local, dejando vidrios rotos y restos esparcidos en la vía pública. Pese a la magnitud del estallido, no se reportaron víctimas, aunque sí preocupación entre los comerciantes de la zona ante el incremento de hechos delictivos.

Según información preliminar, el propietario del establecimiento venía siendo blanco de amenazas por parte de presuntos extorsionadores, quienes le exigían el pago de dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Esta situación ya era conocida por su entorno cercano, aunque no llegó a formalizarse una denuncia pública.

INVESTIGAN ATENTADO

Personal de la Comisaría de La Perla acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades policiales han señalado que las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ataque.