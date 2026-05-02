24 Horas Edición Sabatina

02/05/2026

Circuito Mágico del Agua: bailan al ritmo de K-POP en feriado largo

Los fanáticos de este género musical pueden disfrutar hoy y mañana, de 04:00 p.m. a 10:00 p.m., de diversas atracciones relacionadas con este arte coreano.



Cientos de familias llegaron hoy al Circuito Mágico del Agua, aprovechando el feriado largo, para disfrutar de sus principales atractivos, al que estos días se sumó un Festival de K-POP, que atrajo a muchos jóvenes.

Los fanáticos de este género musical pueden disfrutar hoy y mañana, de 04:00 p.m. a 10:00 p.m., de diversas atracciones relacionadas con este arte coreano, ilustraciones en vivo, concursos, venta de dulces, bailes, etc.

TEMPLO DEL K-POP

También hay un escenario donde bailarines de K-POP muestran sus mejores pasos, ganándose el aplauso de los asistentes, que reconocen el talento de estos muchachos que se presentan tras meses de preparación.

Sin lugar a dudas, es un evento donde los seguidores, tanto jóvenes como adultos, pueden encontrar una gama de actividades novedosas que los cautivarán solo con ingresar a este nuevo templo del K-POP.


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