Callao: incautan más de S/ 6 millones en cigarrillos

Un nuevo golpe al contrabando asestó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), más de 7 millones de cigarrillos fueron incautados en el puerto del Callao.

La mercancía, valorizada en más de 6.3 millones de soles, estaba oculta en un contenedor llegado de Asia que declaraba transportar servilletas de papel. Los agentes de Aduanas lograron detectar la ilegal carga.

POLICÍA FISCAL

En total, se hallaron 746 cajas, que representaban la mayor parte de la carga. El caso fue comunicado a la Policía Fiscal y al Ministerio Público, que dispusieron la inmediata incautación del producto.

La mercancía fue trasladada a los almacenes de la Sunat para su posterior destrucción. Se conoció que en lo que va del año, se han incautado más de 47 millones de dólares en productos de contrabando.