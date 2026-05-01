Choferes con brevete cancelado podrían volver a conducir

Una controvertida propuesta legislativa ha generado debate tras ser aprobada en comisión en el Congreso de la República. Se trata del Proyecto de Ley 9490, que permitiría, de manera excepcional, que conductores sancionados —incluso por manejar en estado de ebriedad— puedan volver a obtener una licencia de conducir.

La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones, plantea habilitar el trámite administrativo para otorgar nuevas licencias de clase A, categoría I, a personas con brevete suspendido o cancelado. Entre los posibles beneficiados figuran infractores de la falta M01, considerada muy grave, que implica conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y participar en accidentes de tránsito.

De acuerdo con lo aprobado, la medida tendría carácter excepcional, aunque no se han detallado con claridad los filtros o requisitos específicos que deberán cumplir los solicitantes. Este punto ha generado preocupación entre especialistas en seguridad vial, quienes advierten sobre los riesgos de permitir que conductores reincidentes regresen al volante.

CUESTIONAN LA PROPUESTA

Diversos sectores y especialistas, como Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, han cuestionado la propuesta al considerar que podría debilitar las sanciones vigentes y poner en peligro a los ciudadanos. El proyecto deberá continuar su trámite en el pleno del Congreso, donde se definirá si finalmente se convierte en ley en medio de una creciente polémica.