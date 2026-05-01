Independencia: incendio consume viviendas en zona alta y deja varias familias damnificadas

Un voraz incendio se registró la tarde de este viernes en la parte alta del distrito de Independencia, en Lima norte, afectando varias viviendas ubicadas en la calle Progreso, en la zona conocida como El Progreso. La emergencia, reportada alrededor de las 5:28 p.m., generó alarma entre los vecinos debido a la rápida expansión del fuego.

Al menos siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplegadas para atender el siniestro, catalogado como de “código 2”. Sin embargo, las labores se vieron seriamente complicadas por la geografía del lugar, ya que las unidades no pudieron acceder directamente y las mangueras no alcanzaban el punto del incendio.

Según testigos, las llamas consumieron viviendas de material precario en la cima del cerro, mientras una densa columna de humo negro era visible desde distintos puntos de Lima norte. Algunos vecinos señalaron que el fuego habría afectado inicialmente a cuatro viviendas, aunque otros reportes indican que el número de casas dañadas podría ser mayor.

FAMILIAS AFECTADAS

Pese al despliegue de los bomberos, el acceso limitado —con escaleras y caminos estrechos— obligó al personal a subir a pie con sus equipos, dificultando el control del incendio. De manera preliminar, se informó sobre posibles heridos y decenas de familias afectadas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado víctimas ni las causas del siniestro.