Abencia Meza podría recuperar su libertad: Tribunal Constitucional evaluará hábeas corpus

La situación legal de Abencia Meza podría dar un giro luego de que el Tribunal Constitucional dejara al voto una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa. La ex cantante cumple una condena de 30 años de prisión por el homicidio de Alicia Delgado, un caso que conmocionó al país y que ahora podría reabrirse en el ámbito constitucional.

Durante la audiencia, el abogado Humberto Abanto argumentó que existe una controversia sobre qué versión del Código de Ejecución Penal debe aplicarse. Según explicó, la artista ya contaba con una condena firme desde 2012, por lo que debería regir la normativa vigente en ese momento, la cual permitía beneficios penitenciarios como la semilibertad incluso en delitos graves.

La defensa sostiene que, aunque el propio Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia en 2019, no se pueden desconocer los efectos que tuvo en el inicio del régimen penitenciario. En contraste, el Poder Judicial ha aplicado la modificación legal de 2018, que restringe este beneficio para delitos como el homicidio calificado, criterio que fue ratificado tras una nueva condena en 2020 por la Corte Suprema.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá definir si mantiene la aplicación de la norma más reciente o si permite a Meza acceder a la semilibertad. La decisión podría sentar un precedente en la interpretación de beneficios penitenciarios en el país y reavivar el debate sobre el cumplimiento de condenas en casos de alto impacto social.