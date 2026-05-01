Centro de Lima: regalos desde S/10 por el Día de la Madre en Mesa Redonda

A pocos días del Día de la Madre, miles de familias acuden al Centro de Lima en busca de regalos económicos para sorprender a mamá. Las concurridas calles de Mesa Redonda y el jirón Andahuaylas se han convertido en uno de los principales puntos comerciales, donde se pueden encontrar opciones accesibles para todos los bolsillos.

En esta zona comercial, los precios varían desde los S/5, permitiendo que más personas puedan adquirir un detalle sin afectar su economía. Durante la campaña, el flujo de compradores aumenta considerablemente, generando gran movimiento en galerías y puestos ambulantes que ofrecen productos variados.

Según los comerciantes, los artículos más solicitados incluyen flores artificiales, peluches, tazas personalizadas y pequeños arreglos florales. Entre las ofertas destacan tazas desde S/8, peluches desde S/10 y arreglos florales económicos, lo que facilita que las familias encuentren opciones significativas a bajo costo.

AL POR MAYOR Y MENOR

Los vendedores señalaron que la campaña por el Día de la Madre inicia semanas antes de la fecha central, atrayendo tanto a compradores individuales como a negocios que adquieren productos al por mayor. La diversidad de artículos y precios convierte al Centro de Lima en una alternativa clave para celebrar esta fecha especial sin realizar grandes gastos.