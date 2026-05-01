SJM: identifican a sujeto que agredió a periodistas de Panamericana Televisión

Un sujeto protagonizó un violento ataque contra un equipo periodístico de Panamericana Televisión en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando cubrían la clausura de un establecimiento. La reportera Anaís Cusi y el camarógrafo Jorge Pardo fueron agredidos en plena vía pública, generando indignación por la inseguridad y la falta de reacción de las autoridades.

Según relató la reportera, ella se encontraba registrando imágenes del operativo cuando un individuo apareció repentinamente y le arrebató el celular. Ante ello, el camarógrafo logró recuperar el equipo y empezó a grabar al sujeto, lo que desató su violenta reacción. El agresor le propinó al menos tres golpes al hombre de prensa.

Durante el ataque, la reportera pidió auxilio, pero dos efectivos policiales presentes en la zona no intervinieron para reducir al agresor. Posteriormente, los periodistas denunciaron que en la comisaría del sector no quisieron atenderlos inicialmente, por lo que desde el canal tuvieron que contactar a un coronel para que recién se les brinde atención.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Además, indicaron que al acudir al médico legista no pudieron ser evaluados debido a que el servicio se encontraba cerrado por feriado. Los periodistas hicieron un llamado a las autoridades para actuar con mayor diligencia frente a hechos de violencia. Según información preliminar, el sujeto tendría antecedentes por robo agravado e integraría una organización criminal.