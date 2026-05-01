Cinco mafias extorsionan a conductores de combi en San Martín de Porres

Choferes de combi de distintas empresas de transporte, formales e informales, que tienen su paradero en San Martín de Porres (SMP) denuncian ser víctimas de extorsión desde hace meses; cada unidad paga 10 soles diario.

Señalan que de dos empresas que les cobraban cupos ahora son cinco; la última en sumarse es "Los Gatilleros del Cono Norte", que les enviaron mensajes amenazantes por WhatsApp exigiendo pagos; no saben a quién pagar.

SUSPENDEN ACTIVIDES

Los conductores exigen mayor seguridad a la Policía Nacional; ellos se ubican para iniciar su ruta en la berma central de la avenida Trapiche en SMP, hasta donde llegan sujetos en motocicleta para recolectar el dinero de la extorsión.

En las últimas horas se conoció que la línea Ramón Castilla habría decidido suspender sus actividades para no poner en riesgo la vida de sus conductores, quienes habían acortado su ruta para evitar posibles atentados.