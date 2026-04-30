Inseguridad ciudadana: más del 79% toma medidas para evitar robos y asaltos

La creciente inseguridad ciudadana está transformando la rutina diaria de miles de limeños, quienes han optado por modificar sus hábitos para reducir el riesgo de ser víctimas de robos. Según reportes recientes, más del 79% de la población adopta actualmente medidas de prevención frente a la delincuencia.

Los testimonios reflejan una situación recurrente: ciudadanos que han sufrido el robo de celulares en la vía pública o incluso dentro del transporte público. Algunos relatan que fueron víctimas de “arrebatos” mientras caminaban o al contestar una llamada, mientras que otros aseguran haber sido atacados en buses llenos, donde delincuentes aprovechan la aglomeración o incluso las ventanas para cometer sus delitos.

Ante este panorama, las personas han comenzado a tomar precauciones como llevar mochilas o carteras en la parte delantera del cuerpo, evitar el uso del celular en zonas de riesgo y mantenerse en constante alerta. “Prefiero prevenir”, es una frase común entre los ciudadanos que buscan evitar ser sorprendidos por los delincuentes.

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

En el transporte público, también se han generado nuevas estrategias. Muchos usuarios consideran más seguro ubicarse en la parte media del bus, lejos de las puertas, ya que esto dificultaría la huida de los ladrones. Así, la inseguridad no solo impacta en la tranquilidad de la población, sino que también está redefiniendo la manera en que los limeños se movilizan y viven su día a día.