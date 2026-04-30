SJM: dos bandas criminales extorsionarían a empresa de transporte “Los Rojitos”

La inseguridad continúa afectando al transporte público en San Juan de Miraflores. En la zona de Pamplona, combis de la empresa conocida como “Los Rojitos” vienen siendo víctimas de extorsión por parte de al menos dos organizaciones criminales.

Un equipo de 24 Horas llegó hasta el paradero inicial y constató que varias unidades llevan stickers en la parte posterior, presuntamente colocados por bandas que les exigen pagos diarios de entre 7 y 10 soles a cambio de “seguridad” y permitirles trabajar sin represalias.

La situación ha generado temor entre los transportistas. De las aproximadamente 100 unidades formales, cerca de la mitad ha dejado de operar para evitar ser blanco de ataques, especialmente ante la presencia de una tercera banda que buscaría ingresar a la zona para imponer nuevos cobros.

PRESENCIA POLICIAL

En el lugar se observó resguardo policial; sin embargo, los conductores aseguran que este solo se mantiene durante el día, quedando desprotegidos durante la noche.