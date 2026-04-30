Empresaria acusa a extrabajadora de extorsionarla y pedirle hasta S/70 mil

Una empresaria denunció en exclusiva para 24 Horas Mediodía haber sido víctima de extorsión por parte de una extrabajadora, quien presuntamente le exigía el pago de fuertes sumas de dinero bajo amenazas. Según el testimonio de la afectada, los hechos se iniciaron tiempo después de que la mujer dejara de laborar para ella.

La víctima relató que comenzó a recibir mensajes extorsivos en los que le pedían hasta 70 mil soles. Un detalle que despertó sus sospechas fue que el remitente la llamaba “señorita”, una forma particular en la que, según indicó, solo la extrabajadora solía dirigirse a ella, ya que el resto de su entorno la llama “señora”.

Ante la presión, la empresaria realizó el depósito de un monto de dinero y posteriormente acudió a la Policía Nacional para denunciar el caso. Los agentes iniciaron las investigaciones y lograron rastrear la transacción, identificando a la persona que recibió el dinero, quien resultó ser la extrabajadora señalada.

LA DEJARON LIBRE

Sin embargo, la denunciante expresó su indignación debido a que, tras ser detenida, la acusada fue puesta en libertad por orden de un juez. Frente a esta situación, hizo un llamado a la presidenta del Poder Judicial para que se revise el caso y se evalúe la actuación del magistrado, al considerar que existían pruebas suficientes en contra de la implicada.