Chorrillos: vendedora de salchipapas se salva de ataque a balazos

Una vendedora de salchipapas se salvó de morir luego de ser víctima de un ataque a balazos en Chorrillos. El hecho ocurrió durante la noche en la avenida 12 de Octubre, ubicada en la urbanización Las Delicias, cuando la mujer se encontraba preparando pedidos para sus clientes.

Según las imágenes, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas oportunidades. La rápida reacción de la víctima le permitió correr y ponerse a buen recaudo, evitando ser alcanzada por los proyectiles.

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta esta zona de Chorrillos y constató los daños ocasionados por el ataque, evidenciando varios impactos de bala en la pared de una vivienda cercana. Vecinos expresaron su preocupación por la creciente ola de inseguridad en el sector.

INVESTIGAN ATAQUE

Tras perpetrar el atentado, los delincuentes huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido. No obstante, cámaras de seguridad instaladas en el área registraron el preciso momento del ataque, material que será clave para identificar y capturar a los responsables.