Terror en Comas: sicarios atacan a ingeniero durante supervisión de obra

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Comas, donde un joven ingeniero fue atacado a balazos mientras supervisaba una obra de pistas y veredas en la avenida Los Pinos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra los trabajadores presentes, generando pánico en la zona.

Durante el ataque, una de las balas impactó en el tobillo del ingeniero, quien fue auxiliado por personal de serenazgo y trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica.

HECHO NO ES AISLADO

Este no sería un hecho aislado. En agosto del año pasado, una joven ingeniera que también supervisaba trabajos en la misma obra, a pocas cuadras del lugar del reciente atentado, fue atacada por delincuentes. En aquella ocasión, los criminales dejaron una carta extorsiva exigiendo el pago de cupos.