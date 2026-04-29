Iquitos: barco petrolero y siete tripulantes continúan secuestrados

Un enfrentamiento registrado en la comunidad nativa de Providencia, en la región Loreto, dejó como saldo un efectivo policial fallecido y otros dos heridos durante una intervención en la zona donde permanece retenida una barcaza con 10 mil 500 barriles de petróleo. El hecho ha generado preocupación por la seguridad y la escalada del conflicto en esta parte del país.

El apu de la comunidad, Manuel Peraza Sandi, solicitó la presencia del Estado, pero exigió el retiro de la Policía al considerar que su intervención genera mayor confrontación. “Queremos que la empresa venga a buscar soluciones. No queremos que nos manden policías porque eso genera conflictos entre peruanos”, manifestó. Los comuneros demandan el pago de dos millones de soles como parte de sus reclamos.

La autoridad comunal aseguró que la población mantiene una actitud pacífica y busca una salida mediante el diálogo. Asimismo, denunció el abandono histórico de la comunidad pese a estar ubicada en una zona petrolera. “Somos una comunidad petrolera, pero estamos olvidados. Hoy hombres y mujeres defienden sus derechos sin armas”, afirmó, al tiempo que remarcó la preocupación por la situación de niños y adultos mayores.

EMBARCACIÓN SIGUE RETENIDA

Durante el operativo, cinco tripulantes de la barcaza fueron rescatados, aunque la embarcación continúa retenida. En tanto, las autoridades continúan evaluando la situación para evitar nuevos enfrentamientos y alcanzar una solución pacífica. Los líderes comunales reiteraron su pedido urgente al Estado para atender sus demandas y dar una respuesta inmediata al conflicto.