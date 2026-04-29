Contraloría detecta equipos biomédicos sin uso en centros de salud del Callao

La Contraloría General de la República identificó serias deficiencias en el uso de equipos biomédicos adquiridos durante la pandemia en establecimientos de salud del Callao.

Durante una inspección, se hallaron 24 equipos almacenados sin uso y otros 22 en funcionamiento, pero sin cumplir con los procedimientos formales de registro y control. Estos equipos, valorizados en aproximadamente 1.7 millones de soles, fueron adquiridos en 2021, llegaron en 2023 y recién fueron distribuidos en noviembre de 2025.

Entre los implementos detectados figuran cabinas PCR, refrigeradoras para reactivos y microcentrífugas. Algunos permanecían en sus cajas o sin conexión adecuada, mientras que otros operaban sin la documentación necesaria para su trazabilidad.

El vocero de la Contraloría, Geral Flores, advirtió que la falta de formalización en la transferencia de estos equipos impide un adecuado control patrimonial, lo que podría derivar en pérdidas o mal uso. Además, se detectó una distribución inadecuada, como el envío de equipos a centros de salud que no cuentan con la capacidad para utilizarlos, en lugar de priorizar establecimientos con laboratorios activos las 24 horas.

DENUNCIAN FALTA DE EQUIPOS OPERATIVOS

En el Hospital Daniel Alcides Carrión, pacientes y familiares denunciaron la falta de equipos operativos, señalando que en ocasiones deben acudir a centros privados para realizarse exámenes debido a la carencia o mal estado de los implementos. Hasta el cierre de este informe, el Gobierno Regional del Callao no emitió pronunciamiento sobre los hallazgos.