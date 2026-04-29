Diputado por Ayacucho tendría vínculos con facción de Sendero Luminoso

El Congreso de la República del Perú vuelve al centro de la polémica tras revelarse que candidatos vinculados al denominado “pensamiento Gonzalo” estarían próximos a asumir funciones legislativas, generando alarma en el escenario político nacional. No solo César Tito Rojas, fundador del Movadef, llegaría al Parlamento por Juntos por el Perú, sino también otro candidato actualmente investigado por presuntos vínculos con el terrorismo.

Se trata de Alejandro Manay, quien sería electo diputado por la región Ayacucho tras obtener más de 11,000 votos, resultado que le abriría las puertas del Legislativo en medio de cuestionamientos por su pasado.

De acuerdo con investigaciones de la Dirección Contra el Terrorismo, Manay fue detenido en el marco de un operativo que involucra al denominado Comité Regional de Ayacucho, presunta nueva facción de Sendero Luminoso. Según la Policía, esta organización estaría liderada por Alex Miguel Gómez Falcón, mientras que el ahora candidato habría cumplido el rol de responsable de propaganda.

En esta estructura también figura Rocío Leandro, conocida como “camarada Cusi”, quien cumplió nueve años de prisión tras comprobarse su participación en atentados de Sendero Luminoso. Actualmente, según las investigaciones, tendría un rol de mando dentro del grupo y presidiría el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa).

Las pesquisas apuntan además a que este grupo habría tenido participación en las manifestaciones violentas registradas a finales de 2022 en Ayacucho, donde se reportaron 10 fallecidos.

POSIBLES ACCIONES LEGALES Y FUTURO EN EL CONGRESO

Según especialistas en Derecho penal, la investigación contra Manay continuará incluso si asume el cargo como diputado. No obstante, existen mecanismos como la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para apartarlo del cargo, además de una eventual sentencia condenatoria del Poder Judicial del Perú, lo que podría definir su permanencia en la cámara baja.