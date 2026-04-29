Liberan a empresario secuestrado y torturado: exigían pago de S/ 80 mil

Agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones lograron rescatar a un empresario que había sido secuestrado el pasado 24 de abril en el Callao. El operativo se ejecutó durante la madrugada del miércoles 29 de abril, permitiendo la liberación de la víctima tras varios días en cautiverio.

Según las investigaciones, el empresario fue interceptado en la vía pública mientras caminaba junto a su esposa e hijo, cuando sujetos a bordo de dos vehículos lo obligaron a subir a uno de ellos. Durante el secuestro, la víctima habría sido sometida a torturas, mientras los delincuentes exigían el pago de 80 mil soles a cambio de su liberación.

La Policía detalló que los secuestradores trasladaron inicialmente al empresario a una zona de Ancón y posteriormente lo movilizaron hasta Santa Anita, donde finalmente fue rescatado tras un operativo de inteligencia. La intervención permitió capturar a los presuntos integrantes de la organización criminal involucrada.

BANDA CRIMINAL

De acuerdo con las autoridades, la banda, identificada como “Los Ecos de Lima”, estaría integrada por ocho ciudadanos de nacionalidad venezolana y una menor de edad, quienes cumplían roles específicos dentro de la organización. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones, en tanto la víctima se encuentra con su familia y en proceso de recuperación por las lesiones sufridas.