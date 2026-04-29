San Miguel: hombre es asesinado a balazos dentro de su vehículo

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el cruce de la calle 16 con la avenida La Paz, en el distrito limeño de San Miguel. El ataque ocurrió en horas de la mañana y generó la rápida intervención del personal de serenazgo, seguido por efectivos de la Policía Nacional que iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, el crimen habría sido perpetrado por un sujeto que se hizo pasar por repartidor de delivery. El atacante se acercó al vehículo y disparó hasta en ocho ocasiones contra la víctima, quien falleció en el acto. La municipalidad del distrito viene recopilando imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido y dar con el responsable.

Minutos después del atentado, familiares del fallecido llegaron a la escena del crimen y protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. El hecho ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes exigen mayor seguridad ante el incremento de actos delictivos bajo esta modalidad.

ANTECEDENTES

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ubarriza Díaz, de 44 años. Según se conoció, se había mudado recientemente a San Miguel, tras residir anteriormente en el Callao. Asimismo, trascendió que en 2021 fue intervenido en el distrito de Miraflores por su presunta implicancia en el cobro de cupos a una obra de construcción.