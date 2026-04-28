Acusan a Juntos por el Perú de no apoyar investigaciones tras muerte de candidato

El partido Juntos por el Perú, que tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez y que se perfila para disputar una eventual segunda vuelta con Keiko Fujimori, enfrenta serios cuestionamientos que agravan su situación en medio del actual panorama electoral en el Perú.

La controversia se intensifica tras la muerte del candidato al Senado, Dante Castro, ocurrida el pasado 9 de abril durante una caravana política del partido. Los familiares del fallecido exigen respuestas claras sobre las circunstancias del accidente y responsabilizan a la organización política por la falta de información.

Los hijos de la víctima solicitaron públicamente la identidad completa del conductor, la placa del vehículo involucrado y la documentación correspondiente, incluyendo el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. “Nosotros pedimos la identidad completa del conductor, así como la placa del vehículo de donde cayó mi papá, y copia de los seguros vigentes que cubrían dicha actividad proselitista”, declaró la hija del candidato fallecido.

Asimismo, denunciaron una total falta de atención por parte de Juntos por el Perú, señalando que han enviado una carta dirigida a Roberto Sánchez para exigir un pronunciamiento oficial y apoyo en las investigaciones del caso. “Invitamos al candidato Roberto Sánchez a que exhorte a los responsables a dar la cara, ya que la Fiscalía ha tomado el caso de oficio”, añadió.

INVESTIGACIONES, SANCIONES Y ESCENARIO POLÍTICO EN TENSIÓN

En paralelo, el partido también enfrenta sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que le aplicó una multa de 88 mil soles por no presentar correctamente su información financiera durante los comicios del 2021, lo que incrementa los cuestionamientos a la agrupación política.

Mientras tanto, Roberto Sánchez continúa en campaña y a la espera de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la segunda vuelta electoral. En este contexto, el candidato ha anunciado que mantiene conversaciones con figuras como Hernando Ceballos y José Domingo Pérez, quienes podrían integrar un eventual gabinete ministerial en caso de alcanzar la victoria en los comicios.