Delincuentes roban camioneta de alta gama a punta de pistola en San Martín de Porres

Un joven de 28 años fue víctima de un violento asalto en el cruce de las avenidas Tomás Valle y San Germán, en San Martín de Porres. El chofer conducía una camioneta de alta gama cuando fue interceptado por dos autos, de los cuales descendieron tres delincuentes armados.

Los sujetos, encapuchados y con armas de fuego, lo amenazaron y lo obligaron a bajar del vehículo a empujones. En la unidad también viajaba un adolescente, quien fue reducido durante el atraco.

Tras el robo, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar en aproximadamente cinco minutos e iniciaron un operativo de búsqueda. Gracias al sistema GPS, lograron seguir el rastro del vehículo hasta la Panamericana Sur, donde finalmente se perdió la señal.

La víctima solicitó apoyo a las autoridades para acceder a las cámaras de seguridad de la zona y así identificar a los responsables. Además, explicó que la camioneta pertenece a un pastor para quien trabaja, por lo que espera recuperarla lo antes posible.