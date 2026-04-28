Dólar sube a S/ 3.52 y alcanza su nivel más alto desde setiembre

El dólar superó la barrera de los 3 soles con 50 céntimos y alcanzó los 3.52, su nivel más alto desde septiembre del año pasado, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

ESPECIALISTA OPINA

El economista Melvin Escudero explicó que uno de los principales factores detrás de este comportamiento es el clima político. Según indicó, la posibilidad de un cambio en el modelo económico genera cautela entre inversionistas.

A este panorama se suma el contexto internacional, especialmente el conflicto en Medio Oriente, que ha impulsado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares. Esta situación impacta directamente en los mercados globales, generando una reacción en cadena que afecta tanto a las materias primas como a las bolsas de valores, incluida la de Lima, que se mantiene expectante ante la evolución de estos factores.

En el ámbito local, el impacto ya se siente en las casas de cambio, donde el dólar se vende a 3.51 y se compra a 3.49 en zonas como la avenida Arenales. Para el ciudadano, el alza del tipo de cambio se traduce en un encarecimiento de productos importados como combustibles y alimentos, afectando la canasta básica.