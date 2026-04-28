Chorrillos: vecinos viven atemorizados por enfrentamientos entre vándalos

La tranquilidad de los vecinos en la avenida Montevideo, en el distrito de Chorrillos, se ha visto gravemente alterada por constantes enfrentamientos entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Según testimonios, este punto se ha convertido en un lugar habitual de concentración, donde ambos grupos se reúnen, principalmente los fines de semana, para enfrentarse con extrema violencia.

De acuerdo con reportes y registros audiovisuales, los enfrentamientos incluyen el uso de piedras, machetes, cuchillos e incluso un arma de fuego oculta. La situación genera caos en la zona, afectando no solo la seguridad de los residentes, sino también dañando vehículos estacionados y generando un ambiente de permanente tensión en el vecindario.

Los vecinos aseguran vivir con miedo constante, evitando salir de sus casas o acercarse a ventanas por temor a ser alcanzados por objetos contundentes. “Nos alejamos porque pueden lanzar piedras y caerle a cualquiera”, relató una residente, quien además señaló que estos hechos violentos ocurren a lo largo de casi toda la avenida. Otros denunciaron que incluso el personal de serenazgo ha sido agredido durante intentos de intervención.

NO HAY PRESENCIA POLICIAL

Pese a la gravedad de los hechos, los ciudadanos cuestionan la escasa presencia policial, indicando que en ocasiones solo un patrullero intenta controlar a más de 50 barristas. Ante este escenario de violencia e inseguridad, los vecinos exigen a las autoridades acciones inmediatas que permitan recuperar la paz y garantizar la seguridad en la zona.