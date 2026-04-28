Helicóptero policial aterriza en la Plaza de Armas de Arequipa

Un helicóptero de la Policía Nacional aterrizó de manera inusual en la Plaza de Armas de Arequipa, generando sorpresa entre los transeúntes que se encontraban en el centro histórico de la ciudad. La aeronave, enviada desde Lima, forma parte de los operativos de seguridad por la festividad de la Virgen de Chapi, que se celebra el 1 de mayo.

El descenso se realizó frente a la Basílica Catedral de Arequipa, en un espacio poco habitual para este tipo de maniobras. Según informaron las autoridades, la intervención no respondió a ninguna emergencia, sino a una evaluación técnica destinada a identificar posibles puntos de aterrizaje ante situaciones críticas.

Previamente, la aeronave realizó un sobrevuelo por distintos sectores de la ciudad para verificar zonas estratégicas de respuesta. Tras aterrizar sin inconvenientes en la plaza principal, el helicóptero volvió a despegar con dirección al aeropuerto, completando así el ejercicio programado.

ACCIONES PREVENTIVAS

El operativo forma parte de las acciones preventivas ante la llegada masiva de peregrinos al santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya. Las autoridades han dispuesto medidas que incluyen vigilancia aérea, control terrestre y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad durante la festividad.