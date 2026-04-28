Callao: cae menor implicado en asesinato de policía suspendido

Un operativo de la Policía permitió la captura de presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al asesinato de un efectivo policial en el Callao. El crimen ocurrió a inicios de abril en el sector La Quilla, en la zona de Miguel Grau, donde la víctima fue engañada para salir de su vivienda y posteriormente atacada, hecho que generó gran conmoción.

Según informó el coronel Juan Claudio Escobar, durante un patrullaje se logró ubicar a los sospechosos en la intersección de las calles Los Robles con Las Brisas. En la intervención se incautaron 18 cartuchos de 9 mm, una cacerina, tres celulares, además de droga como marihuana y pasta básica de cocaína, lo que permitió avanzar en las investigaciones.

Las diligencias, realizadas en coordinación con la División de Investigación Criminal del Callao, determinaron que uno de los detenidos estaría implicado en el asesinato del suboficial Ángelo Velásquez Ipanaque, ocurrido el 8 de abril. El principal sospechoso es un menor de 17 años, conocido como “Negro”, quien habría participado junto a otro sujeto apodado “Blas”, también capturado.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

Las autoridades indicaron que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, mientras que los otros detenidos permanecen bajo custodia de la unidad especializada. En tanto, las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y determinar la posible participación de más involucrados en este crimen.