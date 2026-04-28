SJL: delincuentes roban camioneta a taxista que aún sigue pagando el vehículo

Un conductor identificado como Eddy Morales fue víctima del robo de su camioneta en el Cercado de Lima, vehículo que utilizaba para brindar servicio de taxi por aplicativo y que aún no termina de pagar. El hecho ha generado indignación debido a la violencia con la que actuaron los delincuentes.

Según relató la víctima en declaraciones a un medio local, el servicio fue solicitado en el Cercado de Lima por dos supuestos pasajeros. Sin embargo, durante el trayecto, los sujetos lo encañonaron con un arma de fuego y lo redujeron para concretar el robo de la unidad.

Morales contó que intentó resistirse al asalto, lo que provocó la reacción violenta de los hampones, quienes le dispararon por la espalda antes de huir con la camioneta. El conductor resultó herido y fue auxiliado, mientras que los delincuentes lograron escapar con rumbo desconocido.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

El joven taxista hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el caso y se logre ubicar a los responsables. Asimismo, solicitó a la Municipalidad de Lima facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar a los delincuentes y recuperar su vehículo.