Milagros Leiva sobre Antauro Humala: “Tiene serios problemas de manejo de la ira”

Antauro Humala volvió al centro del debate político tras su cercanía con el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien se perfila como eventual contendor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. La presencia Antauro vuelve a generar polémica en medio del escenario electoral por sus discursos radicales.

Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, el también líder etnocacerista protagonizó un momento tenso que estuvo a punto de salirse de control. Su reacción frente a las preguntas generó incomodidad y evidenció un comportamiento confrontacional.

De acuerdo con imágenes difundidas por Panamericana Televisión, el detrás de cámaras mostró el ingreso y salida de Antauro Humala del set, acompañado por reservistas, su abogada y otras personas. Según la conductora, la situación fue difícil de manejar debido a la actitud del entrevistado, a quien calificó como una persona violenta.

“Es la primera vez que me encuentro con un hombre tan violento, nadie lo puede controlar. Llegó con varios acompañantes que, en lugar de calmarlo, lo respaldaban”, sostuvo la periodista. Además, relató que, al finalizar la entrevista, el líder etnocacerista “tiró el agua y continuó profiriendo insultos”, generando un ambiente tenso dentro del estudio.

ENTREVISTA TERMINÓ EN MEDIO DE INSULTOS Y TENSIÓN

Milagros Leiva lamentó el desenlace del encuentro televisivo y señaló que la entrevista terminó de forma accidentada. “Me dio pena por el público, porque nunca se lleva a alguien a un set para que lo destruyan así. Me insultó, tiró el vaso con agua, empujó la mesa y siguió con las agresiones”, afirmó, al considerar que el político presenta problemas para manejar la ira.