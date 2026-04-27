Detienen a ocho militares tras intervención que dejó cinco muertos en Huancavelica

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ocho integrantes del Ejército por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas, tras una intervención militar ocurrida en la zona de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. El caso ha generado controversia debido a las versiones contradictorias sobre lo sucedido durante el operativo.

De acuerdo con información fiscal, la intervención se habría originado tras un reporte de inteligencia que advertía sobre el traslado de aproximadamente 800 kilos de droga en una camioneta gris. Sin embargo, cuando el vehículo fue interceptado en la vía Colcabamba–Ayacucho, el desenlace fue un enfrentamiento que dejó cinco fallecidos y dos heridos.

La versión de la defensa de los detenidos sostiene que no se trató de delincuentes, sino de civiles que participaban en actividades locales. El abogado Anthony Quispe señaló que las víctimas habrían acudido a un campeonato de fútbol en el marco de un aniversario comunal. En tanto, familiares de los fallecidos exigen justicia y aseguran que se trataba de agricultores sin vínculos con actividades ilícitas.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que el personal militar actuó en legítima defensa tras repeler un presunto ataque armado. No obstante, las primeras pericias pondrían en duda esta versión, mientras la Policía ha informado que al menos una de las víctimas sería de nacionalidad colombiana y contaría con antecedentes por tráfico de armas.