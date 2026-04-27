Extorsión paraliza operaciones de empresa de transporte “Uvita” en Comas

El miedo y la violencia marcan el día a día de los transportistas de la empresa conocida como “Uvita” en el distrito de Comas, donde la extorsión ha obligado a la paralización de gran parte de sus unidades.

Según testimonios de los propios trabajadores, solo el 20% de los vehículos continúa operando, mientras el resto permanece fuera de circulación ante las constantes amenazas de muerte. Incluso, los delincuentes aseguran tener identificadas todas las unidades, pese a que algunos transportistas han optado por cambiar el color de sus vehículos para evitar ser reconocidos.

'LOS MEXICANOS'

Detrás de estas amenazas estaría la banda criminal conocida como “Los Mexicanos”, que disputa el control del cobro de cupos con otras organizaciones delictivas. La violencia escaló el pasado 14 de abril, cuando sujetos armados dispararon contra la sede administrativa de la empresa, dejando al menos seis impactos de bala en la fachada, lo que incrementó el temor entre choferes y cobradores.

Ante la ausencia de garantías, algunos conductores han optado por manejar armados para proteger sus vidas, en un contexto donde la inseguridad continúa golpeando con fuerza al sector transporte.