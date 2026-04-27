Cambiazo de lingote de oro: anuncian procesos penales y administrativos contra policías implicados

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, se pronunció sobre la situación de los agentes detenidos en San Juan de Lurigancho.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció sobre el caso de los siete efectivos investigados por el presunto “cambiazo” de un lingote de oro por una barra de cobre, hecho ocurrido tras un operativo en San Juan de Lurigancho en mayo de 2023. El máximo mando policial calificó lo sucedido como un acto totalmente reprochable desde el punto de vista legal y moral.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes habrían decomisado cuatro lingotes de oro de cinco kilogramos cada uno, pero uno de ellos fue sustituido por cobre. Según un colaborador eficaz, esta acción habría contado con la aprobación del coronel Rafael Gonzalo Morón Díaz, quien habría solicitado parte de las ganancias obtenidas tras la venta irregular del metal, valorizado en aproximadamente 200 mil dólares.

Las irregularidades fueron corroboradas durante una diligencia en la bóveda del Banco de la Nación, donde peritos fiscales y policiales confirmaron que uno de los lingotes no era de oro, sino de cobre oxidado. Este revelador hallazgo permitió sustentar la hipótesis del presunto acto de corrupción cometido por los efectivos policiales involucrados.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Ante esta situación, el comandante general Óscar Arriola informó que el coronel implicado ya fue intervenido y será reemplazado en su cargo, mientras que los otros seis agentes enfrentarán procesos penales y administrativos disciplinarios. Asimismo, recordó que la propia institución policial viene colaborando con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y sancionar a los efectivos responsables.