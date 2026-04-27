Caen “Los Verdugos de Ate”: desarticulan banda dedicada al narcotráfico y préstamos gota a gota

La intervención fue ejecutada por el Grupo Terna del Escuadrón Verde en un inmueble ubicado en la asociación de vivienda Gloria Alta, en Ate Vitarte. En el lugar fueron detenidos Brian Salas Hamán, alias “Tapir”, y Luis Jesús Santiago, alias “Gato”, ambos con antecedentes por robo agravado.

Según la investigación policial, los detenidos abastecían de droga a microcomercializadores de distintos sectores de Lima Este, consolidando una red de distribución ilícita en la zona. Su accionar venía siendo seguido desde hace varias semanas.

Durante el operativo, los agentes hallaron un presunto laboratorio clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas. Además, se incautaron más de ocho kilos de marihuana prensada, 56 pastillas de éxtasis, sustancias químicas utilizadas para fabricar tusi y otros insumos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades también encontraron numerosas tarjetas relacionadas con préstamos gota a gota, lo que evidenciaría que la banda no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino también a actividades de extorsión financiera.

La Policía exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos a través del WhatsApp Verde, herramienta que permite recibir información, fotos y videos de manera confidencial para fortalecer la lucha contra la criminalidad.