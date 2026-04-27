Chorrillos: delincuentes ingresan a casa de tiktoker y roban objetos valorizados en S/ 10 mil

La inseguridad ciudadana continúa en aumento en Chorrillos. Esta vez, una banda de delincuentes ingresó a la vivienda de un reconocido tiktoker y sustrajo diversos objetos valorizados en aproximadamente 10 mil soles, aprovechando su ausencia durante la noche.

Según relató la víctima, los sujetos forzaron la chapa de la puerta principal para ingresar al inmueble. “Cuando regresé de hacer un show artístico, encontré la puerta dañada”, indicó el creador de contenido, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Entre los bienes robados se encuentran un televisor, una consola de videojuegos PlayStation, una PC gamer y una colección de figuras de anime, artículos que representaban tanto un valor económico como personal para el afectado. El tiktoker señaló además que la vivienda era alquilada, por lo que ahora evalúa mudarse por razones de seguridad.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

El agraviado hizo un llamado a las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes y logren identificar a los responsables. Asimismo, vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de robos en viviendas y exigieron mayor presencia policial para frenar estos hechos delictivos.