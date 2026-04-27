Chorrillos: atacan a conductores a pesar de que pagan cupos

La violencia vinculada a la extorsión continúa golpeando al transporte público en Chorrillos. Conductores de la empresa Sur Lima decidieron no salir a trabajar luego de que, el último sábado, varias de sus unidades fueran atacadas por presuntos sicarios, generando temor entre los trabajadores y paralizando por completo el servicio.

La empresa, que cuenta con al menos cien unidades, emitió un comunicado en el que informó la suspensión total de sus operaciones como medida preventiva. En el documento, señalaron que, pese a haber alcanzado un acuerdo con la organización criminal conocida como “Ruglas”, los recientes atentados evidencian que la situación de inseguridad persiste y pone en riesgo la vida de sus conductores.

Asimismo, la compañía recomendó a sus trabajadores mantenerse fuera de circulación hasta que existan garantías de seguridad, priorizando su integridad frente a la continuidad del servicio. Este hecho refleja la creciente problemática de extorsiones en el sector transporte, donde incluso el pago de cupos no garantiza la protección frente a ataques.

USUARIOS AFECTADOS

Los más afectados por esta paralización fueron los usuarios, quienes tuvieron que buscar medios alternativos para movilizarse en medio de la incertidumbre. Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la falta de seguridad y exigieron a las autoridades tomar acciones urgentes para frenar la ola de violencia que afecta a transportistas y ciudadanos.