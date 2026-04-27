Oleajes anómalos obligan al cierre de 41 puertos en el litoral peruano

Un total de 41 puertos permanecen cerrados a lo largo del litoral centro y sur del país debido a la presencia de oleajes anómalos, según informó la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del Perú. Este fenómeno marítimo, que alcanza de moderada a fuerte intensidad, se mantendría hasta el jueves 30 de abril, afectando diversas actividades en zonas costeras.

Ante esta situación, representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortaron a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas de prevención, con el fin de evitar accidentes y daños personales o materiales. Asimismo, instó a la ciudadanía a no exponerse al mar durante la vigencia del evento.

Entre las principales recomendaciones, se encuentra la suspensión de actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones o trasladar las más pequeñas hacia tierra firme. También se pidió evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y la instalación de campamentos cerca de las playas mientras persistan las condiciones adversas.

MONITOREAN SITUACIÓN

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que continuará monitoreando la situación en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección de Hidrografía y Navegación, con el objetivo de mantener informada a la población y a las autoridades. Finalmente, reiteraron el llamado a actuar con responsabilidad para prevenir situaciones de riesgo durante este periodo.